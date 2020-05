Le parc Harry Potter en réalité virtuelle, un livre des recettes de Friends et Matt Damon qui surprend une infirmière des Côtes-d'Armor... Toutes les news du Virgin Tonic !

Non vous ne rêvez pas ! Ce matin, Camille Combal et ses acolytes nous ont partagé une information que nous n'étions pas prêts à entendre. Du moins, qui nous a fortement étonné. En effet, plusieurs médias ont récemment expliqué qu'il était désormais possible de visiter le parc d'attractions The Wizarding World of Harry Potter, centré sur le thème du plus célèbre magicien au monde... mais de manière virtuelle ! Plus besoin de bouger de chez soi pour découvrir les secrets de ces endroits magiques qui comptent deux parcs : un à Hollywood et l'autre à Orlando en Floride.

Voilà une rencontre à laquelle ne devait pas s'attendre Anaïs Manière, originaire de Saint-Samson-sur-Rance dans les Côtes-d'Armor ! Pourtant, ceci n'est pas une hallucination. La jeune infirmière qui témoignait pour une radio irlandaise sur son quotidien face au COVID-19 s'est retrouvée nez à nez avec l'un des acteurs les plus connus et les plus prolifiques de ces dernières années : Matt Damon. Au cas où vous auriez vécu dans une grotte ces deux dernières décennies, l'américain a notamment joué dans Il faut sauver le soldat Ryan, Ocean's Eleven, Les Infiltrés ou encore Invictus. Alors, ça revient ?

Vous le savez tous, Friends fera bientôt son grand retour sur nos écrans ! En effet, après des années d'attente et de spéculation de la part des fans de la série, Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Ross et Joey ont finalement accepté de revenir sur le devant de la scène. Une nouvelle qui devrait se concrétiser dans les prochains mois avec le tournage d'un épisode exceptionnel qui sera ensuite diffusé sur la plateforme HBO Max. L'occasion également de redécouvrir les bons plats de Monica et des autres...

En effet, pour celles et ceux qui voudraient refaire ces fameux plats à la maison, un livre intitulé The Official Cookbook va sortir le 22 septembre dans les bacs. En effet, même si la date de sortie n'a pas été annoncée en France, il sera disponible au Royaume-Uni au prix de 30 livres. Une somme plutôt modique quand on sait que vous pourrez faire l'unanimité avec l'une des 70 recettes mythiques de Friends à retrouver dans cet ouvrage. De la dinde de Monica aux sandwichs de Joey en passant par le diplomate de Rachel, aucun plat de la célèbre série ne vous échappera... Vivement la sortie dans l'Hexagone !

Que vous soyez un fan absolu -ou pas- de la célèbre marque à la pomme, il va être difficile d'échapper à la prochaine sortie du géant américain. Et pour cause. Alors que la crise sanitaire du COVID-19 a ralenti de nombreux secteurs de l'économie, Apple fait également parti des entreprises touchées. Un léger obstacle qui n'empêchera pas la compagnie de sortir son tout premier casque intitulé AirPods Studio. Un objet inédit dont la production aurait déjà débuté et qui devrait voir le jour cet été.

En effet, si l'on en croit les propos du site Digitimes, les AirPods Studio seraient actuellement entrés en production pour des premières livraisons à Apple dans les mois qui suivent. Pressentis pour remplacer les casques Beat, ces nouveaux objets seront les premiers à sortir sous le nom de la marque Apple. Parmi les technologies créées pour ce petit bijoux, on parle déjà de la réduction active du bruit, des détecteurs d'oreilles droite et gauche pour optimiser l'expérience utilisateur et d'une détection du port du casque afin de préserver l'autonomie de la batterie quand vous n'écoutez pas de musique. Quant au prix, il devrait osciller aux alentours de 350 dollars.