Le palmarès des Grammy Awards 2021, un nouveau single pour Bruno Mars, le nouvel album de Justin Bieber... les news musique de la semaine

Chaque semaine, Virgin Radio revient sur les news musicales qu'il ne fallait surtout pas manquer. Au programme, le palmarès des prestigieux Grammy Awards mais aussi le nouveau single de Bruno Mars (avec Silk Sonic) ou encore l'album de Justin Bieber, fraîchement sorti.

Palmarès

Le 14 mars dernier se déroulaient les prestigieux Grammy Awards. Malgré des circonstances particulières, les artistes qui ont marqué l'année se sont réunis pour célébrer la musique. Si vous avez manqué la cérémonie, le palmarès est juste ICI.

Bruno Mars et Silk Sonic

Silk Sonic

Et justement, Bruno Mars a profité des Grammys pour jouer Leave The Door Open, son nouveau single (avec Silk Sonic). On ne sait pas vous mais nous, on est tombé amoureux du titre.

Justice est sorti

Il est là ! Après quelques semaines de teasing, Justin Bieber nous offre son nouvel album, Justice.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales !