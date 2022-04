Le nouvel album des Red Hot Chili Peppers est là !

Ce vendredi 1er avril, après des semaines d'attente, les Red Hot Chili Peppers viennent de dévoiler Unlimited Love, leur douzième album. Pour célébrer l'arrivée de cet opus, le groupe a partagé le clip de son nouveau single These Are The Ways. Réalisé par Malia James, le projet se rapproche d'un film classique des années 70, avec ses travelling à la Scorsese et son action dans la pénombre. Dans le clip, les musiciens jouent le rôle de spectateurs tandis que le chanteur Anthony Kiedisin incarne un homme qui cherche désespérément à nourrir sa femme enceinte. Pris en flagrant délit de vol à l'étalage, la police le poursuit à travers diverses vignettes cinématographiques, tandis que ses compagnons de groupe interprètent la chanson dans une chambre d'hôtel.

Unlimited Love marque leur premier enregistrement avec le guitariste John Frusciante depuis 2006 et le premier avec le producteur et collaborateur de longue date Rick Rubin depuis 2011. Autre événement majeur liée à cette sortie, les Red Hot Chili Peppers étaient présents à Los Angeles il y a quelques jours pour recevoir une étoile sur le célèbre Walk of Fame à Hollywood. Enfin, cet été, ces derniers lanceront leur première tournée pour défendre Unlimited Love. Ils seront accompagnés d'une belle brochette dont Anderson.Paak & The Free Nationals, A$AP Rocky, Beck, HAIM, King Princess, St. Vincent, The Strokes et Thundercat. Pour découvrir les différentes dates, cliquez ICI.