Le nouvel album de U2 serait bientôt prêt !

C'est l'un des groupes les plus populaires au monde ! Après plus de 40 ans de carrière, U2 serait sur le point de finaliser son nouvel album. Une information qui devrait ravir leurs millions de fans qui patientent sans relâche depuis la sortie de leur précédent opus, Songs of Experience, sorti en 2017. Si, pour le moment, on ne sait que peu d'informations sur leur quinzième album studio, deux membres du groupe de rock irlandais ont légèrement vendu la mèche lors d'une récente interview pour le magazine Rolling Stone.

Adam Clayton on quarantine life and U2's SiriusXM channel https://t.co/4yKGWwjaXe — Rolling Stone (@RollingStone) July 3, 2020

"Il y a toujours quelque chose sur le feu, je suis sûr que The Edge l’a mentionné. Nous avons fait quelques enregistrements l’année dernière, qui nous ont donné de très bons points de départ et des chansons complètes. Il y a un album prêt à sortir, nous ne sommes juste pas sûrs du moment où nous voulons appuyer sur le bouton (…) Quand je dis prêt à sortir, je veux dire prêt à être complété" confiait Adam Clayton, le bassiste du groupe. Des propos très encourageants qui ont également été confirmés par The Edge, le guitariste de U2 : "Je travaille toujours sur de nouvelles chansons. Je n’ai pas arrêté depuis que nous avons fini notre tournée, donc oui. La question, je suppose, est plutôt de savoir quand nous allons le finir ou le sortir. Dans pas si longtemps ! Mais il y a beaucoup de chansons excitantes qui sont en train d’être créés". Il faudra donc s'armer de patience avant de découvrir le nouveau projet du célèbre groupe de rock. Êtes-vous prêt à attendre ?