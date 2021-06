Le nouvel album de The Killers débarque en août et il sera "très différent" !

Cela fait des mois que les fans de The Killers attendent avec impatience le nouvel album de leurs idoles ! Alors que le groupe de rock alternatif avait dévoilé l'opus Imploding The Mirage en août dernier, il semblerait que leur retour sur le devant de la scène soit plus qu'imminent. Comme on vous le confiait en janvier dernier, ces derniers faisaient un retour remarqué en studio afin d'enregistrer de nouveaux sons. Pas manqué, comme le confie Ronnie Vannucci Jr, le batteur, un nouvel album arrivera en août prochain et il sera, d'après ses propos, "très différent des Killers habituels".

Interrogé dans le podcast de Sarah Hagan Backstage, le musicien a tenu à apporter quelques précisions concernant ce nouveau projet : "Eh bien, bizarrement, nous avions ce stock de chansons qui étaient en quelque sorte orphelines du dernier disque, mais nous les gardions pour le prochain disque". Une habitude chez les artistes qui clament souvent posséder beaucoup plus de chansons qu'il n'en faut pour faire un album. "C'est vraiment le cas pour nous" affirmait Brandon Flowers, le leader, il y a quelques mois au magazine NME.

Visiblement très actifs durant ces mois de crise sanitaire, The Killers aurait de nombreux titres d'avance : "Il nous reste donc ce stock [de chansons], et nous continuons à en écrire. C'est toujours bon d'avoir quelques chansons - ou même un album - qui traînent, juste au cas où." s'amuse le guitariste du groupe au micro de la journaliste. Des propos qui mettent l'eau à la bouche des fans et qui pourraient nous laisser penser que les artistes originaires de Las Vegas seraient sur le point d'annoncer une grande tournée à travers le globe. Patience...