Le nouvel album de Louane, Adele de retour... les news musique de la semaine !

Comme chaque semaine, retour sur les news les plus marquantes de l'actualité musicale ! Au programme, Louane, Adele ou encore Vianney et les Frero Delavega.

On commence avec Louane, dont le tout nouvel album est disponible ! Joie de vivre vient tout juste de sortir et il s'annonce comme l'un des projets les plus marquants de la chanteuse.

On poursuit avec le grand retour d'Adele sur la scène médiatique. L'artiste britannique sera à l'affiche du prestigieux SNL ce week-end - une façon d'annoncer subtilement l'arrivée de musique inédite.

Vianney prolonge sa tournée !

De son côté, Vianney continue la promotion de son prochain opus. Alors que le clip de Beau-Papa vient tout juste de sortir, l'interprète de Pas Là vient d'annoncer de nouvelles dates de concert.

Enfin, petite info pour les fans des Fréro Delavega ! Flo Delavega s'est confiée sur une éventuelle réunion.