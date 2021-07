Le nouvel album de Imagine Dragons sortira en septembre prochain !

Ce mercredi 30 juin, Imagine Dragons annonçait sur ses réseaux sociaux la sortie anticipée de Mercury : Act 1, son nouvel album, pour le 3 septembre prochain. Trois ans après l'immense succès de Origins et de la grande tournée qui avait suivi, le groupe de rock américain s'apprête donc à faire son retour sur le devant de la scène. Très attendus par leurs nombreux fans, les interprètes de Believer avaient teasé la sortie de ce nouveau projet lors de publications énigmatiques publiées ces derniers mois. Dès à présent disponible en précommande en version CD, vinyle, box, cassette et même en digital, le cinquième album de Imagine Dragons promet d'être explosif. Du moins, c'est ce qu'on espère.

"Je crois que les gens ont vraiment besoin de musique, en ce moment plus que jamais. On est tous un peu abattus. Alors une fois que ces chansons étaient prêtes et que nous étions prêts nous aussi, on s'est dit qu'on y allait, qu'on les sortait. (...) L'art, c'est ce qui permet à la race humaine de traverser et de surmonter des moments très difficiles. Et ces dernières années ont été très dures pour de nombreuses personnes" confiait Dan Reynolds, le leader du groupe, lors d'une interview pour PureCharts au printemps dernier. Très affecté par la mort de plusieurs de ses proches, l'artiste précisait que ces dernières années ont été extrêmement violentes pour lui : "Je pense que ce nouvel album plonge vraiment dans la finalité de la vie. Ces trois dernières années, j'ai perdu cinq personnes dont j'étais très proche. J'ai perdu mon business manager, avec qui je travaillais depuis dix ans, d'un cancer. J'ai perdu mon ex-petite amie du cancer aussi. Ma belle-sœur est morte du cancer également. J'étais à l'hôpital avec elle, elle est partie en six mois. Et mon ami d'enfance aussi est décédé. Il s'est suicidé. Et tout ça est arrivé sur les trois dernières années. Ça m'a vraiment fait voir le monde d'une autre manière, et fait prendre conscience qu'il faut être reconnaissant de ce qu'on a, là tout de suite. Parce que demain peut être très différent".

Concernant la cover de l'album dévoilée lors de l'annonce de ce nouveau projet sur les réseaux sociaux, on y découvre une pochette très simple de couleur or avec le dessin d'un homme qui chute, au centre de l'image. Une proposition très minimaliste mais qui possède toutefois une symbolique assez puissante. Ce vendredi 2 juillet, Imagine Dragons dévoilera également le titre Wrecked, premier extrait de ce qui s'annonce déjà comme un nouveau succès commercial assuré.