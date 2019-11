Romance, le nouvel album de Camila Cabello sortira le...

Camila Cabello semble plus que jamais impliquée dans cette nouvelle ère qui s'annonce : après le succès incontestable de son premier opus, celle qui s'est émancipée brillamment avec Havana nous revient avec un nouvel album. Porté notamment par Liar ou, plus récemment, Living Proof, ce nouveau disque souligne l'envie de l'artiste d'aller plus loin dans sa musique, de sortir de sa zone de confort et surtout, d'explorer toutes les facettes de l'Amour. Bonne nouvelle, on sait enfin quand sortira Romance - l'opus tant attendu.

Tenez-vous bien, ce nouveau chapitre signée Camila Cabello sera dans les bacs dès le 6 décembre ! « Je voulais que cet album sonne comme ce que l'on ressent lorsqu'on tombe amoureux, ce qui est une chose presque impossible à faire, mais j'ai donné tout ce que j'avais. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante qu'en écrivant cet album. Ça a été bordélique et magnifique, inoubliable et parfois si douloureux que j'aimerais oublier, c'était terriblement dévorant et presque impossible de ne pas s'y perdre. C'était à moi et maintenant c'est à vous », a t-elle expliqué sur Instagram.

Courage, plus que quelques petites semaines à patienter !