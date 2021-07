Le nouvel album d'Adele devrait arriver cet automne !

Ses fans patientent déjà depuis plus de six ans ! En effet, Adele n'a pas sorti d'album depuis 25, écoulé à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. Quelques mois après avoir dévoilé sa nouvelle silhouette amincie, il semblerait quand même que l'interprète de Rolling in the Deep travaille activement sur son futur album. Du moins, c'est ce qu'elle a précisé à plusieurs reprises dans les médias tout en faisant bien attention de ne pas divulguer le moindre indice concernant une éventuelle date de sortie. Initialement prévu pour l'automne 2020, ce nouveau projet de la star devrait finalement débarquer à l'automne… 2021 ! Un retard conséquent qui serait dû à la pandémie mais aussi à l'artiste qui, toujours selon les rumeurs, aurait souhaité travaillé davantage sur ses nouveaux titres.

Comme l'affirme le New York Post, un célèbre journal, cette fois-ci serait la bonne et l'album tant attendu sortirait bel et bien à la fin de l'année ! On découvre également que le quatrième opus d'Adele explorerait des sujets très similaires à 21, qu'elle avait réalisé après une rupture amoureuse. Ce dernier nous avait offert des tubes absolument incroyables tels que Rolling In The Deep, Set Fire To The Rain, Turning Tables ou encore Someone Like You. Alors que plusieurs médias américains affirment que la chanteuse britannique aurait retrouvé l'amour auprès de Rich Paul, un agent de la NBA, il semblerait qu'un premier titre inédit pourrait être dévoilé dès la fin de l'été. Des informations à prendre avec des pincettes puisque tout cela relève encore une fois de la rumeur. Il faudra s'armer d'encore un peu de patience avant de découvrir si le retour d'Adele est réellement imminent ou non.