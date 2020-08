Le nouveau trailer du spin-off de The Walking Dead, le personnage préféré de Friends et la nouvelle série de Ryan Murphy... Les news série de la semaine !

Pose, Hollywood, American Horror Story ou encore The Politician... Ces programmes ont un seul point commun : leur créateur Ryan Murphy ! Devenu l'un des showrunner les plus prolifiques de sa génération, ce dernier devrait faire son grand retour sur Netflix avec Ratched, son dernier projet. Tirée de l'univers du roman, et de son adaptation, Vol au-dessus d'un nid de coucou, la série apparaît donc comme un préquel centré sur l'infirmière Mildred Ratched. Et ce n'est autre que Sarah Paulson, éternelle muse du scénariste, qui devrait incarner le personnage principal. Une série qui sera disponible en France dès le 18 septembre prochain sur la plateforme de vidéos à la demande.

Vous les aimez tous ? Vous n'auriez pas imaginé la série sans ce groupe d'amis au complet ? Nous aussi ! Pourtant, il semblerait que parmi Phoebe, Monica, Rachel, Joey, Chandler et Ross, les internautes aient leur petit préféré... En effet, à l'occasion de la journée mondiale de l'amitié le 30 juillet, SEMrush, spécialiste du marketing digital, s'est intéressé aux personnages de la série Friends. Connus à travers le monde entier pour ses 236 épisodes hilarants, les personnages ont su séduire un public toujours plus nombreux durant les dix ans de diffusion de la série. Néanmoins, si l'on en croit SEMrush qui a comptabilisé les recherches effectuées sur Google.fr de janvier à juillet 2020, certains personnages sortent clairement du lot.

La crise du coronavirus aura retardé la diffusion de nombreuses séries à travers le monde ! Un léger contre-temps qui n'a visiblement pas empêché le spin off de The Walking Dead d'être programmé pour cet automne. En effet, comme l'ont révélé les producteurs de The Walking Dead : World Beyond lors du panel Comic Con@Home, la série devrait arriver le 4 octobre sur nos écrans via la plateforme Amazon Prime Vidéo. Un report de plusieurs mois et une longue attente pour les fans de la série américaine qui pourront toutefois se consoler grâce à la nouvelle bande-annonce publiée il y a quelques jours (voir ci-dessous).

La nouvelle vient de tomber ! Le tournage de la saison 4 de Killing Eve, initialement prévu pour le mois d'août, ne devrait finalement pas reprendre avant plusieurs mois. Retardé en raison de la crise du coronavirus, le programme ne semblerait pas prêt à retourner en production du fait de ses lieux de tournage européens qui ne respecteraient pas les conditions sanitaires nécessaires. Un véritable crève cœur pour les fans de Sandra Oh et Jodie Comer qui devront s'armer de patience avant de retrouver leurs héroïnes favorites.