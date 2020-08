Le nouveau clip de Julien Doré, Vianney jury dans The Voice, Katy Perry maman et le nouvel album de Calogero... Toutes les news musique !

Il est de retour pour de bon ! Alors qu'il avait souhaité s'éloigner des réseaux sociaux et des médias pour des raisons personnelles, Vianney revient peu à peu sur le devant de la scène. Après la sortie très remarquée de N'attendons pas, premier single de son futur album, le chanteur français vient tout juste de dévoiler le titre Beau-papa. Des morceaux dévoilés au compte-gouttes en attendant le troisième opus de la star ainsi que son immense tournée à travers toute la France.

Pour l'heure, c'est un tout autre genre de nouvelle que Vianney a officialisé ce lundi 24 août. En effet, l'interprète de Je m'en vais vient d'annoncer qu'il serait coach dans la 10ème saison de The Voice. Une première pour le chanteur qui prendra ainsi la place de Lara Fabian dans le célèbre fauteuil rouge. Très attendue par les fans, cette nouvelle édition du télé-crochet devrait donc voir le jeune homme rejoindre Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny. Les quatre personnalités auront pour mission de découvrir la prochaine grande star de la chanson. Un voix extraordinaire qui marcherait ainsi sur les pas de Louane, Kendji Girac, Slimane ou encore Amir.

Aujourd'hui est un bon jour pour les fans de Calogero ! Alors que cela fait plus d'un mois et demi que le chanteur avait dévoilé son nouveau titre La Rumeur, ce dernier vient désormais de nous offrir le clip. "J’aime beaucoup ce clip qui donne tellement envie de bouger et de danser sur ce morceau entraînant" confie Elise Garot sur YouTube, "Magnifique !! J'adore la mise en scène de la chorégraphie" ajoute un autre internaute. Des réactions très emballées de la part des nombreux fans de l'artiste, qui vient également de révéler la date de sortie de son futur album. Et il faudra être patient puisque Centre Ville ne débarquera dans les bacs que le 6 novembre prochain. On y retrouvera bien entendu le titre La Rumeur et, probablement, On fait comme si.

« Centre ville » Sortie le 06.11. pic.twitter.com/u8bNBKQAdC — CALOGERO (@calogerofficiel) August 27, 2020

Après l'immense succès de Liberté Chérie, écoulé à plus de 400 000 exemplaires -autant dire un exploit à l'heure du numérique-, Calogero s'apprête à fêter ses 20 ans de carrière. Une longévité record et huit albums qui auront marqué plusieurs générations grâce à des tubes comme Si seulement je pouvais lui manquer, En apesanteur, Pomme C ou encore Je joue de la musique. Figurant parmi les plus gros vendeurs de disques en France, l'artiste originaire de Grenoble nous permet donc de patienter gentiment en attendant son nouvel opus avec le très réussi clip de La rumeur. On vous laisse juger par vous-même !

Elle est là ! Katy Perry et Orlando Bloom viennent tout juste d'accueillir leur petite fille, Daisy Dove Bloom. "Nous flottons dans l'amour et l'émerveillement grâce à l'arrivée de notre fille, saine et sauve", a confié le couple à l'Unicef. "Mais nous savons quelle chance nous avons d'avoir pu vivre une naissance aussi paisible que celle ci. Certains pays du monde manque de personnel soignant et toutes les onze secondes, un bébé ou une mère décède. Depuis la pandémie du COVID-19, de plus en plus de vies sont en danger en raison du manque de moyen, de savon ou de vaccin. En tant que parents, nous avons le coeur brisé et soutenons plus que jamais les jeunes parents".