Pour vous remercier de votre fidélité, le Virgin Tonic ne recule devant rien. Et ce matin, pour la première fois, l'équipe a joué au Meilleur Jeu du Monde. Le principe était simple : tout le monde (VRAIMENT tout le monde) pouvait participer. Comme dans un Qui Est-Ce grandeur nature, il fallait rassembler quelques critères pour gagner les 30 000 euros promis par l'équipe. Après quatre heures intenses, c'est finalement Axelle qui l'a emporté. Si vous avez manqué cette émission incroyable, en voici le best-of !

Le suspense était à son maximum (Ginger ne dira pas le contraire) et c'est finalement Axelle qui a remporté les 30 000 euros. Rappelons qu'elle jouait contre toute la France ! Alors évidemment, on la félicite ! Et encore une fois, merci de suivre chaque matin le Virgin Tonic ! Rendez-vous lundi matin à 6h pour de nouvelles aventures !