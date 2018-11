Le maillot de L'OM, les Frères Scott de retour et une demande en mariage parfaite dans le Top insolite de la semaine !

Dans le Virgin Tonic, on récolte toutes les news les plus insolites, toutes les news les plus feel good. Pourquoi ? Parce qu'on n'en peux plus de lire des catastrophes dans les journaux. Et justement, cette semaine, on a fait le plein pour vous : d'abord, il y a ce supporter de l'OM qui, après avoir commandé un maillot et une paire de chaussettes, s'est retrouvé avec une petite surprise... No spoilers.

On poursuit avec l'évènement télévisuel de ce mois de novembre : bonne nouvelle pour les nostalgiques, une poignée d'acteurs de One Tree Hill (Les frères Scott) sera à retrouver dans un téléfilm de Noël (The Christmas Contract). Et ça, ça nous met en joie. On continue avec une demande en mariage particulière qui devrait vous faire fondre : un jeune papa a demandé sa compagne en mariage... grâce au body de son fils nouveau-né.

Aussi, si vous comptez profiter du mois sans tabac pou arrêter de fumer (ou du moins réduire), on préfère vous prévenir : Un fumeur occasionnel s'expose à autant de risques qu'un fumeur régulier...

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolites !