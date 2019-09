Le Lab Virgin Radio Virgin Radio revient le 08 Septembre avec Leonie et James Arthur !

Le Lab fait sa rentrée sur Virgin Radio ! Et cette saison, c'est Paul qui reprend les commandes de votre émission du dimanche soir ! Pour la première, il accueille dans le studio James Arthur mais aussi le trio Leonie. Le premier, grande star internationale, est de retour avec Falling Like The Stars. Il y a six ans, le britannique faisait une entrée fracassante dans le monde de la pop avec Impossible et il ne lui aura fallu que peu de temps pour s'imposer. Le voici de retour avec un morceau aussi beau que poignant.

LEONIE - VOYEZ-VOUS

JAMES ARTHUR - FALLING LIKE THE STARS

Retour en France avec Leonie. Le trio qui nous vient des Sables-d'Olonne est de retour avec Voulez-Vous, le single qui porte leur nouvel opus. Ils nous signent là un retour au sources qui sonne comme une bouffée d'air. Pour les découvrir, rendez-vous dans le Lab Virgin Radio dimanche 8 septembre dès 20h !