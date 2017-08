Le Lab Virgin Radio tous les dimanches de 20h à minuit avec Lionel dès le 3 septembre 

Rentrée ou pas, il y a des choses qui ne changent pas. Le dimanche entre 20h et minuit vous aurez toujours rendez-vous pour le Lab Virgin Radio. C’est Lionel qui sera aux commandes de l’émission, même côté prénom de l’animateur on a décidé de ne pas vous brusquer ! Lionel étant parti faire le tour du monde avec sa petite famille, c’est un autre Lionel qui prend sa place ! Rendez-vous est pris donc entre 20h et minuit pour votre émission dédiée aux interviews et sessions acoustiques d’artistes tels que Katy Perry, Lorde, Linkin Park, M, Julien Doré, Julia Michaels, Ed Sheeran, Mat Bastard, Vianney, Loic Nottet, Bruno Mars ! La liste des artistes que le Lab Virgin Radio a reçu au cours de la dernière saison est impressionnante et on compte bien continuer à vous éblouir dès la rentrée.