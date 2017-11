Petit Biscuit et Calogero dans Le Lab Virgin Radio, revivez leurs lives et interviews 

Ce week-end, Le Lab Virgin Radio était en mode cocorico avec deux artistes français invités par Lionel. D'un côté le tout jeune Petit Biscuit qui dévoilait il y a une dizaine de jours son premier album solo, Presence, et de l'autre Calogero, dont l'album Liberté Chérie sorti en septembre dernier s'est vendu comme des petits pains. Si vous n'étiez pas derrière le poste pour suivre l'émission, la session de rattrapage c’est maintenant sur la page des podcasts de Virgin Radio et ci-dessous avec des vidéos de la session acoustique de Calogero où il a interprété trois chansons dont Julie, son tout nouveau single et Face à la mer, un de ses tubes inoubliables. Rendez-vous dimanche prochain entre 20h et minuit pour un nouveau numéro du Lab Virgin Radio.