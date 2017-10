Camila Cabello et Louane dans le Lab Virgin Radio, redécouvrez leurs interviews 

Camilla Cabello et Louane étaient les invitées du Lab Virgin Radio dimanche 29 octobre. Elles se sont tour à tour livrées en interview, des séquences qu'on vous invite à redécouvrir via la page podscasts du site. Petit spoiler, on peut déjà vous dire que l'ex membre des Fifth Harmony s'est confiée sur son futur album, le premier en solo et que Louane avait quant à elle beaucoup de chose à dire sur le successeur de Chambre 12 qui arrivera le 10 novembre prochain dans les bacs. On vous invite également à redécouvrir en vidéo le moment où la française s'est frottée au défi du rubik's cube !

Très sympa ce petit moment avec @louane Mes 1h30 de route sont passées beaucoup plus vite ???????? — Lulu Po (@lulu_iPo) 29 octobre 2017