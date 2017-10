 Arcadian et Portugal The Man dans Le Lab Virgin Radio, revivez leurs interviews et lives 

Vous n'étiez pas à l'écoute de Virgin Radio ce dimanche 15 octobre entre 20h et minuit pour suivre en direct Le Lab Virgin Radio ? Bouh, c'est mal ! Bon allez on passe l'éponge puisqu'en fait on vous propose dès maintenant une session de rattrapage et en vidéo ! Ce sont deux groupes qui se sont succédé au micro de Lionel, les français d'Arcadian et les américains de Portugal. The Man. Pour ces derniers c'était l'occasion d'aborder leur tout nouveau succès, avec le tube Feel It Still qui les a propulsé aux sommets des charts aux Etats-Unis comme en France. Quand au trio d'Arcadian, en plus de leur chaleureuse interview, ils nous ont aussi offerts une jolie session acoustique avec leurs titres Folie Arcadienne et Ton Combat ainsi qu'une reprise du Carmen de Stromae.

Le Live

La reprise