Le jour où... une scène culte de Grey’s Anatomy entre Meredith et Derek a horrifié Ellen Pompeo 

Le show est culte et, depuis plus de quinze ans, il tient en haleine des fans aux quatre coins du monde : Grey's Anatomy s'est fait une place parmi les meilleures séries télévisées, notamment grâce au couple formé par Derek Shepherd et Meredith Grey. Bien que Derek ne soit plus, leur relation continue de faire rêver les fans qui, dans la saison précédente, ont pu assister aux retrouvailles (uniques) des deux personnages. Or, au fil des saisons, une scène (pourtant culte) a horrifié Ellen Pompeo - l'interprète de Meredith.

Souvenez-vous de la deuxième saison : Addison vient d'arriver à Seattle et Derek doit faire un choix : sauver son mariage ou bien, signer les papiers du divorce. Tout le monde se souvient de la déclaration d'amour de Meredith au Dr McDreamy dans l'épisode "Bring the Pain" et pourtant, c'est précisément cette scène que l'actrice n'a pas aimé tourner.

"Quand j'ai lu cette scène, j'ai été horrifiée. Je me suis dit : 'Je vais supplier un homme ?", a t-elle ainsi confié dans son podcast Tell Me. Elle ajoute : "Et en plus, vous savez, c'est comme si Meredith sanglotait. Je ne sais pas si c'était dans le script ou non, ou les producteurs sur le plateau voulaient que je pleure quand je faisais la scène. Et ce qui est drôle dans cette scène, c'est que je hurle, mais je ne hurle pas pour les raisons de la scène. Je braille parce que je me disais : 'Je ne peux pas croire que je sois à la télé en train de supplier un homme de m'aimer".

L'actrice revient sur ce qui, pour elle, fut une "scène terrible" mais reconnaît pourtant son succès : "C'est l'une des scènes les plus populaires de l'histoire de la télévision", avoue t-elle.

Si cette scène de la deuxième saison est culte, dans le présent, la saison 18 de Grey's Anatomy est actuellement diffusée aux Etats-Unis.