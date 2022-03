Le jour où... The Chainsmokers a été samplé par Ye (Kanye West)

Préparez-vous, Kanye West (qui se fait dorénavant appeler Ye) compte bien nous offrir la suite de son album Donda. Pour teaser ce second volet, l'interprète de Heartless a ainsi publié le 11 février dernier City of Gods, un nouveau single.

Il n'aura pas fallu longtemps aux internautes pour comprendre que Ye a samplé un morceau qui, à la base, est signé The Chainsmokers : "Nous avions entendu dire il y a quelques mois qu'il avait pris notre chanson 'New York City' et l'avait samplée comme accroche - c'est une chanson qui date de bien avant notre premier album, elle était sur l'un de nos EP", a ainsi confié le duo. "Il l'avait utilisée, et ensuite ils ont créé un beat par-dessus et il était dessus. Et puis, il y a quelques semaines, ils ont dit : 'Vous connaissez cette chanson ? Maintenant, il va y avoir Alicia Keys et Kanye West dessus.'"

The Chainsmokers de retour

New York City est peut-être l'un des morceaux les plus confidentiels du duo mais vient prouver -une fois de plus- son talent. The Chainsmokers (qui a clairement participé à l'activité de la sphère pop électro ces dernières années) vient d'ailleurs tout juste de faire son grand retour avec des morceaux tels que High et Ipad.

