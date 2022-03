Le Jour où... Stromae a rencontré Kanye West

En 2010, Stromae sortait Alors on Danse, single devenu culte. Vous le savez sûrement, avant même le succès de Raciné Carré (2014), l'artiste belge s'est bâti une jolie réputation grâce à ce simple morceau... morceau qui, plus tard sera même remixé lors d'une collaboration avec Kanye West.

Mais alors, comment s'est passé cette rencontre au sommet ? « À l'époque de "Alors on danse" on cherchait des collaborations pour développer le morceau aux Etats-Unis parce qu'il avait cartonné en Europe. Et en fait, on s'est dit "pourquoi pas contacter Kanye West". C'était un truc de fou quand on te dit "Ouais y'a Kanye West qui a accepté de faire son couplet dessus". J'étais trop content ! », se souvient ainsi l'artiste alors en promo pour présenter Multitude.

Cinq ans plus tard, Stromae et Kanye West se rencontrent lors du prestigieux festival de Coachella : « Mais je ne l'ai pas invité en fait, le mec a débarqué ! », qui ne savait pas que Kanye West le rejoindrait sur scène. « À Coachella, je chante le truc, y'a "Alors on danse" qui commence, je vois un gars qui débarque. Je me dis : "Il n'y a qu'un gars qui peut débarquer sur Alors on danse aux États-Unis". Et c'était lui. Donc on me voit faire des bonds de deux mètres parce que je suis super content »

La cerise sur le gâteau

Pour Konbini, il poursuit : « En plus, on s'était vraiment foutu la pression et d'avoir lui qui vient un peu en gros donner son "approval" et un peu comme parrain du truc, bah ça fait plaisir parce que tu te dis "C'est un peu la cerise sur le gâteau"».

A l'heure actuelle, la collaboration entre les deux artistes cumule près de 57 millions de streams sur Spotify.