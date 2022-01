Le Jour où... Matt Bellamy s'est "embarrassé lui-même" à un concert de twentOne Pilots (VIDEO)

Alors que Muse savoure tranquillement son retour sur le devant de la scène avec Won't Stand Down, Matt Bellamy (leader emblématique du trio) a offert une parenthèse légère à ses fans sur Instagram. Attachez-vous ceintures, on vous emmène assister à un concert de twentyOne Pilots... ou presque.

"Quand tu emmènes tes enfants à un concert de TwentyOne Pilots"

Le 16 janvier dernier, Matt Bellamy a ainsi posté sur son compte Instagram une courte vidéo prise lors d'un concert de twentyOne Pilots : "Quand tu emmènes tes enfants voir twentyOne Pilots et que Tyler Joseph vient dans foule et que tu t'embarrasses toi-même mais aussi ta famille et tout le bâtiment", a ainsi commenté l'artiste - non sans humour. "Mais sinon, le show était génial", ponctue t-il.

Sur l'extrait, l'on retrouve ainsi Matt Bellamy nous offrant ses plus beaux mouvements de danse... de quoi nous rassurer tous ! Si le leader de Muse a validé la chorégraphie, c'est que nous pouvons la reproduire... ou pas !