Le jour où... le Prince William a chanté avec Taylor Swift

Imaginez deux secondes le Prince William tout donner lors d'un duo avec Taylor Swift. Si tout cela a des allures de rêve, c'est pourtant la réalité. Lors de son passage dans le podcast Time To Talk (disponible depuis le 5 décembre dernier), le Duc de Cambridge s'est confié sur une soirée de novembre 2013. lors de laquelle il s'est offert un duo avec Taylor Swift. La chanteuse américaine et le Prince William assistaient tous les deux à un gala de collecte de fonds pour l'association caritative pour les sans-abri Centrepoint : "Je ne peux pas croire que je vous raconte cette histoire..." lance t-il d'abord. "Je m'y présente et Jon Bon Jovi et Taylor Swift sont à l'événement, ce qui m'a presque fait tomber."

"Allez, William. Allons chanter.'", Taylor Swift

Le Duc de Cambridge explique qu'après avoir serré quelques mains, la soirée semble -pour lui- terminée : "C'est tout. Mon travail est terminé. Je vais dîner dans une minute et je pourrai peut-être discuter avec certaines personnes, et, vous savez, je suis un peu en congé maintenant." Il ajoute : "Je ne pensais pas à ce qui allait se passer ensuite. Je suis assis à côté de Taylor Swift. Après que Jon a eu fait sa première chanson, il y a une pause et elle se tourne vers moi. Elle pose sa main sur mon bras, me regarde dans les yeux et me dit : 'Allez, William. Allons chanter.'"

Le jour où... Taylor Swift a chanté avec le Prince William

"À ce jour, je ne sais toujours pas ce qui m'a pris. Honnêtement, même maintenant, je ne comprends pas pourquoi j'ai cédé. Mais, franchement, si Taylor Swift vous regarde dans les yeux, touche votre bras et dit 'Viens avec moi...', je me suis levé comme un chiot et j'ai répondu : 'Ouais, d'accord, cela semble être une excellente idée. Je vais te suivre".

On ne sait pas vous mais nous, on aurait tout donné pour assister à cette scène.