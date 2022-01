Le jour où... Javier Bardem s'est déguisé en James Bond Girl pour l'anniversaire de Daniel Craig

En 2012, il y a dix ans, Daniel Craig et Javier Bardem ont partagé l'affiche de Skyfall - troisième film qui voyait Craig enfiler le costume de James Bond. Bien qu'ennemis dans le film, les deux acteurs sont, évidemment, excellents amis à la ville. Et ce n'est pas tout, ils n'auraient qu'un jour de différence... voilà comment leur est venue l'idée de célébrer leurs anniversaires ensemble. Une soirée qu'ils se sont remémorés pour l'interview Actors on Actors de Variety.

"Je me souviens que tu étais déguisé en drag queen" - Daniel Craig

Javier Bardem et Daniel Craig

"Nous avons donc beaucoup de choses en commun. Nous sommes nés presque le même jour... Nous avons fêté notre anniversaire ensemble une fois", s'est ainsi souvenu Javier Bardem. "Je me souviens que tu étais déguisé en drag queen", ajoute ensuite Daniel Craig. "Mais, c'est une toute autre histoire". Parce qu'il n'est pas du genre à faire les choses à moitié, l'interprète de Silva avait tout prévu : "Je sortais d'un gâteau ! J'étais supposé être une James Bond Girl ce soir-là". L'acteur ajoutera d'ailleurs que cette performance était sa toute première expérience musicale avant de jouer dans Being the Ricardos.

"Eh bien, je ne suis pas musical", ajoute Bardem. "A part sortir des gâteaux d'anniversaire habillé comme une Bond girl. J'ai chanté 'Happy Birthday to You' en imitant au mieux Marilyn Monroe. Quand l'équipe de Being the Ricardos m'a demandé de chanter, j'ai dit : "Vous êtes sûrs de ça ? Vous êtes sûrs que vous voulez que je chante ? Et puis j'ai essayé".

On ne sait pas vous mais nous, on donnerait tout pour voir ces deux-là fêter de nouveau leurs anniversaires ensemble.