Le jour où... Ed Sheeran a failli tuer Elton John avec une cloche

Vendredi 3 décembre, Ed Sheeran et Elton John se sont mis dans l'ambiance colorée des Fêtes. On le savait, les deux artistes comptaient nous offrir une chanson de Noël : c'est maintenant chose faite ! Merry Christmas est dans les charts depuis quelques jours à peine et, visiblement, le morceau est plébiscité des fans. Si nous connaissions déjà l'histoire derrière la naissance du titre, nous ne savions pas que, sur le tournage du clip, Ed Sheeran a bien failli tuer Elton John avec une cloche. Explications.

Lors d'un entretien avec Zane Lowe, Ed Sheeran est revenu sur l'incident : "J’ai failli tuer Elton John avec une cloche", lance t-il. "Dans la vidéo, je suis habillé en quelque sorte en père noël sexy et je dois balancer un cadeau avec le pied, mais le cadeau avait une grosse cloche en métal sur le dessus." Le petit bémol ? La fameuse cloche a bien failli toucher Elton John ! "Je lui ai montré la vidéo aujourd’hui, nous l’avons ralentie et la cloche était à deux doigts de sa tête, et aurait pu la frapper", précise l'interprète de Shivers.

Plus de peur que de mal, donc. Mais que les fans se rassurent, cela n'a en rien brisé le lien qui unit les deux artistes : "Je pense que les gens se disent que j’exagère et que je mens quand je dis qu’il m’appelle tous les jours", ajoute Ed Sheeran. "Tous les matins. Même si c’est dix secondes, tous les matins il m’appelle".

Qui sait, peut-être que l'un de ces appels quotidien nous offrira un jour une nouvelle collaboration ?