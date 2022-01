Le jour où... Daniel Radlcliffe a décroché le rôle d'Harry Potter

En décrochant le rôle du sorcier le plus célèbre de sa génération, Daniel Radcliffe s'est assuré une renommée internationale - tout comme ses compères Emma Watson et Rupert Grint. Mais, comment a t-il obtenu le rôle qui changerait le cours de sa vie ? Alors que le monde entier se presse sur HBO Max et Salto pour regarder la réunion attendue depuis plus de 20 ans, l'acteur, lui, était invité dans le Late Night Show de Stephen Colbert - l'occasion pour lui de revenir sur cette période et surtout, sur cet évènement marquant.

Avant Harry Potter

Vous ne le savez peut-être pas mais, avant de devenir le sorcier le plus célèbre du monde, Daniel Radcliffe avait notamment travaillé sur un autre projet : "J’ai rencontré Maggie Smith pour la première fois quand j’avais neuf ans. J’avais fait un truc avant Harry Potter, qui s’appelait David Copperfield, c’était une adaptation de la BBC », raconte t-il. "Maggie est la personne qui m’a recommandé pour Harry Potter, donc c’est grâce à elle que j’ai fini par le faire". Il poursuit : " Je ne savais pas qui elle était. Mes parents m’ont dit, ‘Oh mon Dieu, tu travailles avec Maggie Smith, c’est énorme’. Mais je n’étais pas un fan des Belles Années de Miss Brodie, donc je ne savais pas qui elle était !".

Comment Daniel Radcliffe est-il devenu Harry Potter ?

Sans Maggie Smith, Daniel Radcliffe n'aurait peut-être pas été envisagé pour un rôle qui, au final, lui est allé comme un gant.