Le Jour où... Andrew Garfield et Tobey Maguire sont allés voir Spider-Man : No Way Home incognito

En décembre dernier, Sony et Marvel Studios sortaient LE film qui marquerait 2021 (et peut-être même 2022). Le troisième épisodes des aventures de Spider-Man (avec Tom Holland et Zendaya) était plus qu'attendu des fans du MCU et, pendant de longs mois, nombreux sont ceux qui pariaient sur le fameux Spider-verse (autrement dit, pour les fans, les trois Spider-Man pouvaient potentiellement se trouver dans le même film). Pour rappel, en 2002, Tobey Maguire fut le premier acteur a enfilé le costume du superhéros. Dix ans plus tard, en 2012, ce fut au tour d'Andrew Garfield. Après dix ans supplémentaires, les trois acteurs se sont (effectivement) donnés la réplique dans le fantastique Spider-Man : No Way Home.

Andrew Garfield

Si la sortie du film a provoqué un véritable raz-de-marée à travers le monde, les acteurs ont -eux aussi- vécu un moment d'anthologie : "Je n'arrive toujours pas à croire que c'est arrivé. Je me suis faufilé dans un cinéma la nuit de l'ouverture et j'ai juste regardé avec ma casquette de baseball et mon masque", a ainsi expliqué Andrew Garfield. Il poursuit : "En fait, j'étais aussi avec Tobey. Lui et moi moi nous sommes faufilé dans un cinéma ensemble et personne ne savait qu'on était là. C'était juste une très belle chose à partager ensemble."

La bonne nouvelle pour les fans, c'est qu'il n'est pas exclu de retrouver les deux acteurs dans un prochain film. Evidemment, rien n'est gravé dans le marbre, rien n'a encore été signé... mais, Tobey Maguire et Andrew Garfield n'ont peut-être pas fini de se battre aux cotés de Tom Holland. Andrew Garfield, lui, ne se dit pas contre le projet : "Le fait que je puisse être l'une des personnes portant le costume à côté de mon véritable héros Spider-Man, Tobey Maguire, et du brillant, incroyablement talentueux, sincère, drôle, bon, doux, parfait Spider-Man de Tom Holland, et que je puisse être le frère du milieu, que je puisse être en admiration devant mon frère aîné et désireux de protéger mon frère cadet" restera probablement l'un des meilleurs moments de l'acteur.

Spider-Man : No Way Home est toujours en salle, il est à voir !