Le jeu Harry Potter, Wizards Unite est disponible en France dès maintenant !

Ce sont les créateurs de Pokemon Go, véritable phénomène mondial il y a quelques années, qui ont eu l'idée de ce tout nouveau jeu. Et comme base, c'est tout simplement vers le magicien le plus célèbre de la terre qu'ils ont décidé de se tourner : Harry Potter. Inspiré du monde des sorciers de la saga, ce jeu sur mobile permet de mettre la magie dans les mains de tous les joueurs du globe. Du moins, virtuellement. Sorti il y a seulement quelques jours, il est enfin disponible en France (et gratuitement qui plus est).

Comme le précise Apple sur son store : "Une Calamité s'est abattue sur le monde des sorciers, provoquant l'apparition mystérieuse des Retrouvables (artefacts magiques, créatures, personnes et même souvenirs) dans le monde des Moldus. En tant que nouvelle recrue du Groupe d'intervention du Code du Secret magique, vous travaillerez avec des sorcières et sorciers du monde entier pour résoudre le mystère de la Calamité, et garder la magie à l'abri du regard des Moldus." Alors, ça vous tente ?