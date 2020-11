Le Jeu de la Dame, nouvelle série Netflix, Lucille, la femme de Negan, a été castée pour The Walking Dead et Le tournage de la saison 3 de YOU... Toutes les news série !

Vous le savez sûrement, AMC prépare près de six épisodes bonus de The Walking Dead - six épisodes diffusés entre la saison 10 et la saison 11 du show. Pour l'heure, l'on ne sait pas grand chose de ces derniers, hormis une chose : l'un de ces fameux épisodes sera centré sur le passé de Negan. Et pour y s'y plonger, il faut un personnage clé : Lucille. Lucille, femme de Negan, est morte au début de l'épidémie. Atteinte d'un cancer, elle fait partie des premiers contaminés et c'est Negan qui aurait été contraint de l'achever. Un passé lourd, donc. Et pour interpréter ce personnage, la production a choisi l'actrice Hilarie Burton.

Connue pour son rôle de Peyton Sawyer dans les Frères Scott, pour sa participation à White Collar ou encore pour son apparition dans Grey's Anatomy, l'actrice n'est autre que l'épouse de Jeffrey Dean Morgan qui, on le rappelle, interprète justement Negan dans le show apocalyptique. S'il faudra patienter jusqu'à 2021 pour découvrir ces fameux épisodes inédits, une chose est sûre : l'alchimie entre les deux personnages devrait être forte et plus que convainquante.

Si il y a un programme sur lequel vous devez vous pencher durant cette période d'enfermement, c'est bien celui-ci ! La mini-série Netflix raconte le destin d’une jeune prodige des échecs dans les États-Unis des années 1960. Au coeur de l'intrigue du Jeu de la Dame, Beth Harmon (interprétée par l'excellente Anya Taylor-Joy) est une jeune orpheline qui va tenter d'échapper à son quotidien sinistre en jouant aux échecs. Évoluant dans un milieu d'hommes, la jeune femme emprise de ses propres démons va devoir se battre contre les préjugés mais aussi son addiction à la drogue et l'alcool. Un challenge immense malgré son don naturel pour ce qui est considéré comme l'un des jeux de réflexions les plus populaires et difficiles au monde.

Tiré du roman du même nom écrit par Walter Tevis, Le Jeu de la Dame devait initialement être adapté sur grand écran par Heath Ledger. Ce sera finalement Netflix qui récupérera les droits du livre afin de le proposer en mini-série sur sa plateforme. Un programme salué par la critique mais aussi par les internautes qui y voient un réel investissement de la part des scénaristes. On notera également un travail fabuleux de Bruce Pandolfini, experts en échecs, et à l'origine de tous les jeux mis en place tout au long des sept épisodes.

Si vous avez le temps (ce que l'on présume) et que vous avez envie de découvrir une série palpitante, engagée et parfaitement réalisée, vous savez ce qu'il vous reste à faire !

Ces dernières années, Netflix nous aura littéralement envahi de productions ! Parmi les plus célèbres, YOU figure dans le Top 5 des séries les plus regardées sur la plateforme de vidéos à la demande avec pas moins de 54 millions de spectateurs sur la deuxième partie du show. Un véritable exploit qui pourrait bel et bien se répéter lors de la diffusion prochaine de la saison 3. Mais pour cela, il faudrait déjà que la crise sanitaire qui touche actuellement la population mondiale le permette. C'est notamment pour cela que le géant américain vient de publier un cliché de Penn Badgley (alias Joe Goldberg) muni d'un masque avec quelques mots précisant que la production venait tout juste de reprendre. "Nous vous recommandons de rester à au moins 1,80 mètre de Joe Goldberg en tout temps. La saison 3 de You est de retour en production" peut-on lire avec humour.

Une nouvelle qui devrait ravir les fans de la série mettant en scène le célèbre serial killer ! Pas d'emballement tout de même puisque le programme à succès ne devrait pas être diffusé avant la fin de l'année 2021. Pour le moment, on sait uniquement que Joe et Love viennent de s'installer dans la banlieue de Los Angeles en attendant l'arrivée de leur nouveau-né. Néanmoins, il semblerait que le jeune homme se soit rapidement épris de sa voisine. Quant à savoir si l'intrigue tournera autour de cette dernière, il faudra s'armer d'encore un peu de patience...

Il y a quelques semaines, Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de la série, publiait un cliché très sexy de K.J. Apa, l'un des acteurs les plus en vogue du moment. La preuve ultime pour les fans du programme que le tournage avait enfin repris après des mois d'arrêt lié à la crise du coronavirus. Et ce n'est pas tout. Si la photo avait alors suscité l'intérêt des fans de Riverdale, Netflix vient enfin de dévoiler la date de diffusion de la cinquième saison. Rendez-vous le 21 janvier prochain.

Pour cette annonce, la plateforme de vidéos à la demande a utilisé le cliché des trois actrices de la série lors de leur soirée d'Halloween (voir ci-dessous). On aperçoit ainsi Camila Mendes, Lili Reinhart et Madelaine Petsch déguisées en Super Nanas avec les mots "Riveradale. Saison 5. Le 21 janvier" écrits en gras. Une annonce tout ce qu'il y a de plus clair et dans laquelle on peut également lire "Nos Super Nanas (et les super garçons aussi) seront bientôt de retour !". Alor, vous avez hâte ? Car nous OUI !