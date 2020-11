Le Jeu de la Dame : Netflix confirme qu'il n'y aura pas de saison 2 !

Il y a quelques jours, Netflix dévoilait Le Jeu de la Dame ! Tiré du roman du même nom écrit par Walter Tevis, le programme raconte le destin d’une jeune prodige des échecs dans l'Amérique des années 1960. Au coeur de l'intrigue, Beth Harmon (interprétée par l'excellente Anya Taylor-Joy) est une jeune orpheline qui va tenter d'échapper à son quotidien sinistre en jouant aux échecs. Évoluant dans un milieu d'hommes, la jeune femme emprise de ses propres démons va devoir se battre contre les préjugés mais aussi contre son addiction aux médicaments et l'alcool. Un challenge immense malgré son don naturel pour ce qui est considéré comme l'un des jeux de réflexion les plus populaires et difficiles au monde.

Pourquoi le Jeu de la Dame, Unorthodox ou Dans Leur Regard n’auront pas de saison 2 ? pic.twitter.com/gRqOEjUSme — Netflix France (@NetflixFR) November 7, 2020

Bénéficiant d'un engouement énorme depuis sa sortie, Le Jeu de la Dame a rapidement suscité les interrogations quant à la mise en oeuvre d'une seconde saison. Malheureusement, malgré un attrait certain de la part des abonnés de la plateforme, Netflix vient de confirmer dans une publication Twitter (voir ci-dessus) que la mini-série n'aurait pas de suite. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme le précise le géant américain, la définition même du mot mini-série signifie "série dont l'histoire tient en une seule saison. Elle n'a pas vocation à en avoir d'autres". Des propos qui, comme on peut le constater, s'appliquent également pour Dans leur regard, Unorthodox ou encore Unbelievable.