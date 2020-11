Le Jeu de la Dame : la série Netflix à ne pas rater pendant le confinement !

Si il y a un programme sur lequel vous devez vous pencher durant cette période d'enfermement, c'est bien celui-ci ! La mini-série Netflix raconte le destin d’une jeune prodige des échecs dans les États-Unis des années 1960. Au coeur de l'intrigue du Jeu de la Dame, Beth Harmon (interprétée par l'excellente Anya Taylor-Joy) est une jeune orpheline qui va tenter d'échapper à son quotidien sinistre en jouant aux échecs. Évoluant dans un milieu d'hommes, la jeune femme emprise de ses propres démons va devoir se battre contre les préjugés mais aussi son addiction à la drogue et l'alcool. Un challenge immense malgré son don naturel pour ce qui est considéré comme l'un des jeux de réflexions les plus populaires et difficiles au monde.

Tiré du roman du même nom écrit par Walter Tevis, Le Jeu de la Dame devait initialement être adapté sur grand écran par Heath Ledger. Ce sera finalement Netflix qui récupérera les droits du livre afin de le proposer en mini-série sur sa plateforme. Un programme salué par la critique mais aussi par les internautes qui y voient un réel investissement de la part des scénaristes. On notera également un travail fabuleux de Bruce Pandolfini, experts en échecs, et à l'origine de tous les jeux mis en place tout au long des sept épisodes.

Si vous avez le temps (ce que l'on présume) et que vous avez envie de découvrir une série palpitante, engagée et parfaitement réalisée, vous savez ce qu'il vous reste à faire !