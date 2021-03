Le Jeu de la Dame, bientôt une comédie musicale pour la série signée Netflix ?

Le jeu de la Dame a provoqué un véritable raz-de-marée depuis sa sortie : en quelques jours seulement, la min-série a su séduire de nombreux abonnés - se plaçant directement parmi les plus gros succès de Netflix. Après un tel succès, les fans auraient pu être déçus de ne pas avoir droit à de nouveaux épisodes... mais qu'ils se rassurent, une comédie musicale serait actuellement en préparation pour Broadway.

La mini-série bientôt adaptée à Broadway

Ainsi, la compagnie Level Forward a racheté les droits du roman signé Walter Tevis pour mieux l'adapter : "Le jeu de la Dame" sur scène à travers l'artisanat bien-aimé et durable du théâtre musical" a déclaré Adrienne Becker (à la tête de Level Forward dans un communiqué officiel : "Raconté à travers un point de vue courageux et frais, le public partage déjà l'amitié et le courage des femmes inspirantes de l'histoire, et soutiennent le voyage et le triomphe ultime de Beth Harmon. L'histoire est un cri d'alarme au milieu de nos luttes contemporaines pour le genre, la race et l'équité, et nous sommes impatients de faire avancer le projet ".

Pour l'heure, le casting reste inconnu... patience !