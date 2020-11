Le Jeu de la Dame bat un record d'audience sur Netflix

C'est un record sans précédent que vient de battre Le Jeu de la Dame ! Dévoilée le 23 octobre dernier, la série proposée par la plateforme de vidéos à la demande a été vue par plus de 62 millions de comptes en seulement 28 jours. Autant dire un véritable exploit. La mini-série en sept épisodes raconte le destin d’une jeune prodige des échecs dans l'Amérique des années 1960. Au coeur de l'intrigue du Jeu de la Dame, Beth Harmon (interprétée par l'excellente Anya Taylor-Joy) est une orpheline qui va tenter d'échapper à son quotidien sinistre en jouant aux échecs. Évoluant dans un milieu d'hommes, la jeune femme emprise de ses propres démons va devoir se battre contre les préjugés mais aussi son addiction à la drogue et l'alcool. Un challenge immense malgré son don naturel pour ce qui est considéré comme l'un des jeux de réflexion les plus populaires et difficiles au monde. Et il semblerait que vous soyez plus d'un à vous être attachés au caractère complexe de ce personnage...

Tiré du roman du même nom écrit par Walter Tevis, Le Jeu de la Dame devient donc l'un des programmes les plus populaires de Netflix. Il se permet même l'exploit de se placer dans le Top 10 de 92 pays et en première place dans 63 pays, y compris la France. Vous l'aurez compris, les aventures de Beth ont séduit de nombreuses personnes à travers le monde. Tellement d'ailleurs que, dès le lendemain de sa sortie, les ventes d'échecs ont littéralement explosé à travers le monde. Le géant américain a d'ailleurs précisé que la question "Comment jouer aux Échecs ?" sur Google n'avait pas été autant recherchée depuis neuf ans. Rien que ça.

Le Jeu de la Dame se place ainsi parmi les programmes les plus vus de Netflix. À titre de comparaison, la mini-série Ratched avait été vue 50 millions de fois en 28 jours. Soit la même période de temps. Des chiffres impressionnants mais qui ne dépassent pas ceux de The Witcher avec 76 millions de vues au total ou encore de Tiger King, le documentaire délirant sur de sombres intrigues liées à des tigres, vu par plus de 64 millions de comptes en seulement un mois. Alors, à quand le prochain programme original dans la trempe du Jeu de la Dame ? On a hâte !