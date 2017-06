Le hand-spinner Radiohead, Nirvana ou Kanye West, ça vous dit ?

Qu’on comprenne la folie ou non autour du gadget, le hand-spinner est définitivement la grande star 2017 des cours de récréation et bien plus encore (on en a par exemple vu également sur des campings de festivals, true story !) Sous la forme d’une espèce de toupie design, ce jouet permet d’occuper ses mains, évacuer le stress mais aussi de s’amuser ainsi que de se lancer des challenges. Qui dit tendance, dit tous moyens possibles pour que l’objet reste dans le vent, les créateurs et le marché l’ont compris, et après Kim Kardashian qui lance son propre hand-spinner, on apprend par le Pitchfork que les gadgets à l’effigie de Radiohead, Nirvana ou encore Kanye West sont désormais commercialisé ! Petit aperçu en avatar :

Si cette nouvelle gamme rencontre le succès espéré, c’est tout un marché qui s’offre alors aux créateurs. En plus de vouloir son hand-spinner, on voudra tout ceux à l’image de nos stars préférées, de quoi se faire une collection à l’infinie ! À noter qu’on retrouve également des hand-spinners Kendrick Lamar, Drake, Queens of The Stone Age mais aussi Arcade Fire qui vient de sortir le nouveau single Creature Comfort. À quand le hand-spinner version française avec Vianney, Christine and the Queens ou bien Julien Doré ?