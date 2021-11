Le Guide Astrologique des Coeurs Brisés, 3 raisons de regarder la dernière pépite feel-good de Netflix

Lorsqu'il s'agit d'astrologie, deux camps s'opposent : d'un côté, il y a ceux qui inévitablement, y croient et ceux qui ne lisent jamais leur horoscope. Et justement, Netflix a eu la brillante idée d'adapter le roman Le Guide Astrologique des Coeurs Brisés, signé Silvia Zucca : « Si toutes les filles avaient un ami comme toi, je suis sûre que les chagrins d’amour diminueraient drastiquement. Une sorte de gourou, hein ? Plus qu’un gourou, un guide... un guide astrologique des cœurs brisés. », lance Alice à son ami Tio.

Côté synopsis, Alice n’a jamais cru aux horoscopes. À trente ans passés, désespérément célibataire, tout juste plaquée par son ex qui lui annonce son mariage, bientôt sans travail, elle ne se fie plus qu’à sa... mauvaise étoile. Jusqu’à sa rencontre avec Tio, l’as des astres, qui l’initie à la compatibilité des signes. Révélation ! Alice se convertit à l’astrologie, au risque de passer à côté du hasard, qui fait parfois bien les choses en amour...

Un signe, un épisode

Chaque épisode se concentre sur un signe. Et, vous verrez, l'analyse qui va avec est parfois criante de vérité.

La bande-originale

On ne le dira jamais assez, la musique tient une place plus qu'importante dans un film ou une série. Dans Guide Astrologique des Coeurs Brisés, la sélection est alléchante : Electrocute, Tessa Violet... le tout est à retrouver sur les plateformes.

Dans l'air du temps

Fallait-il (vraiment) aller piocher dans le monde magique de l'astrologie pour imaginer une nouvelle série ? Alors que certains roulent déjà des yeux, d'autres ont sorti le pop-corn. Alors, on ne va pas se mentir, ce Bridget Jones italien est prévisible et parfois légèrement niais. MAIS, c'est feel-good. Et à l'entrée de l'hiver, passer un bon moment avec un plaid et un chocolat chaud en regardant Alice se débattre avec les hommes de sa vie ne fera de mal à personne.

Et, nous sommes prêts à le parier, après avoir vu cette série, vous prendrez la compatibilité astrologique au sérieux !