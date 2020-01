Le grand retour d'Alicia Keys, Adele ou AC/DC et Lady Gaga en colère... les news musique de la semaine !

Cette année devrait marquer le grand retour musical de Lady Gaga ! Après l'immense succès du film A Star is Born et de sa bande-originale, la chanteuse aux millions d'albums vendus serait sur le point de dévoiler son nouvel solo. Très attendu par ses Little Monsters, l'opus sera le sixième de la star. Alors que cette dernière avait prévu de sortir Stupid Love, son premier extrait, en février prochain, un malheureux imprévu a perturbé tous ses plans.

"Si je réussis ce strike, je pars pour la tournée mondiale #ALICIA..." Voici les quelques mots que vient tout juste de publier la chanteuse aux millions d'albums vendus sur son compte Instagram ! Et rassurez-vous, comme en témoigne la vidéo, elle l'a réussi !!! L'interprète de No One partira donc pour une énorme tournée à travers le monde 'ici quelques mois. Alors qu'Alicia Keys dévoilait son titre Underdog accompagné d'un clip sur YouTube il y a quelques jours, cette dernière vient également de partager avec ses fans la date de sortie de ce septième album sobrement intitulé ALICIA : ce sera pour le 20 mars prochain.

L'information ne date que de quelques heures mais elle fait déjà le buzz auprès des médias spécialisés ! C'est Eddie McGuire, un célèbre animateur de radio australien qui aurait vendu la mèche en affirmant qu'AC/DC devrait faire son grand retour dans les semaines voire les mois à venir avec un album et une tournée mondiale. Annoncée dans l'émission Triple M Melbourne Breakfast Show, l'information a aussitôt suscité l'intérêt de millions de fans du groupe de metal à travers le monde. Et il faut dire qu'il y a de quoi puisque ces nouveaux projets incluraient Brian Johnson, forcé de quitter le groupe en 2016 suite à un gros souci d'audition.

2020 sera l'année des grands retours : pendant que Justin Bieber prépare activement la sortie de son prochain album (Yummy est déjà dans les bacs et son documentaire sera bientôt diffusé sur Youtube), d'autres comme Dua Lipa teasent déjà leur troisième single. Et ils ne sont pas les seuls ! Adele aussi devrait profiter de cette nouvelle année pour signer son grand retour dans les charts. Et le plus beau, c'est que c'est son manager qui le confirme.