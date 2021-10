Le grand retour d'Adele et de Stromae, le nouvel album de Coldplay et le live de Maneskin chez Virgin Radio... Toutes les infos musique !

Cette semaine, Virgin Radio vous gâte ! Alors que l'on vous fait découvrir Easy on Me par Adele toute la journée, pouvait-on passer à côté du single qui signe le retour de Stromae ? Evidemment que non !

Il y a quelques jours, le festival Rock en Seine a annoncer son retour après deux ans d'inactivé. Pour célébrer cette édition post-pandémie, le festival s'est offert un line-up d'exception : Nick Cave, Tame Impala mais aussi le grand Stromae seront ainsi présents ! Ce premier concert en France est le signe du retour définitif du prodige Belge sur scène et, qui dit "scène", dit "album". La bonne nouvelle, c'est que ce nouvel opus, l'interprète de Tous les Mêmes compte bien le défendre... et ça commence avec Santé.

Dans ce titre Stromae rend hommage aux invisibles, à ces héros discrets qui peuplent notre quotidien, trop rarement remerciés. Une prévenance qui n’est pas sans évoquer les applaudissements adressés chaque soir au personnel soignant lors du premier confinement. Même s’il n’entend pas se limiter à une catégorie d’individus en particulier… « Je parle en effet de gens qui exercent des métiers assez durs comme infirmières, boulangers, marin pêcheurs, mais je cite aussi les pilotes d’avion. En fait mon but c’est de célébrer ceux qui bossent quand nous on fait la fête. »

Vous le savez, chaque semaine, Virgin Radio met un point d'honneur à vous faire découvrir les nouveautés musicales à ne surtout pas manquer. Et, pouvait-on passer à côté du nouveau single d'Adele ? Evidemment que non ! Easy on Me, issu de 30 est à découvrir sur nos ondes et ce, toute la journée.

Vous le savez peut-être, 30 explorera le divorce de la chanteuse - une façon pour elle d'expliquer cette période de sa vie à son fils. Avec Easy on Me, Adele revient justement sur cette période, sur la difficulté d'être celle qui part : "Ce n'est pas comme si quelqu'un s'en prenait à moi, mais c'est comme si j'avais quitté le mariage. Soyez gentil avec moi aussi", a t-elle ainsi confié lors d'interviews accordées à Vogue.

Easy On Me nous rappelle que, malgré des années d'absence, Adele est (et restera toujours) la reine des chansons pleines d'émotions. Ce premier morceau est la promesse d'un album puissant et, en attendant la sortie de 30, le single est à découvrir toute la journée sur les ondes de Virgin Radio.

Ce 15 octobre 2021 est un grand jour pour la sphère musicale ! Alors que Adele et Stromae ont choisi de faire leur grand retour avec des singles efficaces (respectivement intitulés Easy on Me et Santé), c'est au tour de Coldplay de ravir ses fans : après de longues semaines d'attente, la formation britannique vient tout juste de dévoiler l'album Music of the Spheres - opus attendu depuis le mois de mai et la sortie Higher Power.

Il y a quelques semaines, Chris Martin et sa bande ont fait monter la température en publiant une collaboration avec le groupe de K-Pop BTS, intitulée My Universe - une autre façon de promouvoir un album qui, déjà, s'annonçait prometteur. Peu après, c'est le nom de Selena Gomez qui semblait circuler : l'artiste américaine figure ainsi sur Let Somebody Go"(ballade qui, là encore, séduit). En s'associant avec le prestigieux Max Martin, Coldplay nous offre ici un album réussi qui, inévitablement, devrait connaître le même succès que ses prédécesseurs.

Music of the Spheres témoigne ainsi de l'envie évidente du groupe de renouer avec la pop efficace qu'on lui connait. L'opus tranche avec Everyday Life (album précédent, publié en 2019) et, on ne va pas se mentir, retrouver la musique colorée de Coldplay après deux années ternies pas la pandémie, c'est tout ce qu'il nous fallait.

La bonne nouvelle, c'est que cet album, la formation compte bien venir le défendre en France : Coldplay sera en concert en juillet prochain au Stade de France, le temps de deux concerts exceptionnels.