Le gagnant inconnu de l'Euromillions, une appli météo ultra précise et le biopic sur Grégory Lemarchal... Toutes les news du Virgin Tonic !

C'est le troisième plus gros gain de l'histoire des jeux de hasard en France ! Malgré l'énorme buzz autour de ce fameux gagnant à l'Euromillions qui peut prétendre à la somme de 157 millions d'euros, il semblerait que personne ne se soit manifesté. Oui, oui, vous avez bien entendu ! À l'heure où nous écrivons cet article, il semblerait que le fameux gagnant -et possible futur multimillionaire- ne sache pas lui-même qu'il a remporté un tel gain. Une somme totalement pharaonique pour le commun des mortels qui n'a pas manqué de faire parler Manu Payet et l'équipe du Virgin Tonic ce matin.

Afin de mieux vous aider à visualiser ce qu'il est arrivé, il faut bien comprendre que cette personne est la seule dans toute l'Europe à avoir eu les cinq bons numéros (4, 8, 10, 33, 46) et les deux bonnes étoiles (8 et 11). En validant son ticket, elle pourrait donc prétendre à plus de 157 millions d'euros. Mais cela ne sera valable que durant dans les 60 jours qui suivent le tirage. Au-delà, TOUT sera perdu. Pour rappel, le record national s'élève à près de 170 millions d'euros, un pactole empoché en 2012 qui avait alors devancé les 162 millions d'euros dans le Calvados en 2011.

Vous ne connaissez pas l'application RainToday ? Vous avez probablement raté quelque chose qui pourrait réellement améliorer votre quotidien. En effet, comme le précise l'App store, où il est possible de télécharger ce nouvel outil, "RainToday propose des alertes de pluie en temps réel et d’un radar à haute résolution basé sur les dernières innovations techniques de MeteoGroup, le plus important service météo privé en Europe. A chaque fois que de la pluie est prévue pour la France, RainToday vous prévient à temps". Des propos qui nous mettent l'eau à la bouche et nous donnent envie de l'obtenir dans les plus brefs délais.

Comme le précise Manu Payet dans la matinale du Virgin Tonic, l'application peut vous prévenir quasiment en temps réel de l'arrivée et de l'arrêt de la pluie. Un don de prémonition qui pourrait bien vous valoir l'admiration de vos collègues de boulot et la gratitude de votre conjoint(e). Très bien notée sur l'App store -avec un 4,5 sur 5-, RainToday ne demeure toutefois pas fiable à 100%. Vous vous en douterez bien, même la technologie la plus poussée ne peut pas indiquer à la seconde près le début ou la fin d'un événement météorologique.

Personne n'a jamais oublié la découverte de Grégory Lemarchal dans la Star Academy 4 ! Marqué par quelques-unes de ses prestations les plus célèbres dans le télé-crochet, le public a pu regarder, ce lundi 7 septembre à 21h sur TF1, un téléfilm inédit sur la vie et la carrière de l'artiste. Un rendez-vous très attendu par les téléspectateurs qui ont pu connaître les dessous de la vie de l'artiste atteint de la mucoviscidose et décédé le 13 mars 2007. Écrit et réalisé avec l'aide des parents du jeune homme passionné par la musique, Pourquoi je vis a été un véritable carton d'audiences.

Comme le confirme plusieurs sources ce mardi matin, le téléfilm diffusé sur TF1 rassemble pas moins de 7,6 millions de téléspectateurs et 31,5% de part d'audience. Un véritable exploit qui débarque toutefois sans grande surprise au vue de la promotion mise en place autour du projet. Programme le plus fort de ce lundi 7 septembre, Pourquoi je vis écrase littéralement La garçonne et Cauchemar en cuisine.