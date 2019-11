Le fromage que vous aimez définit votre personnalité !

Et si votre fromage favori jouait sur votre personnalité ? C'est en tout cas ce que nous propose de découvrir Marie Claire !

LE CAMEMBERT

Vous êtes traditionnel. Vous aimez la franchise et prendre votre temps pour affiner votre jugement. Votre philosophie : “les choses sont meilleures quand elles sont faites avec le coeur”.

LE REBLOCHON

Vous êtes optimiste et vous n’avez peur de rien. Chaleureux, partageur et rieur, vous savez prendre en compte les opinions de tous le monde.

LA RACLETTE

3 mots : Amitié, sincérité et excentricité. La raclette, c’est un fromage convivial, vous aimez être entouré de vos amis et passer de bons moments !

LE SAINT-NECTAIRE

Vous aimez les grands espaces, la nature et de la simplicité : vous partez à l’aventure avec votre sac à dos, toujours dans l’improvisation

LA MOZZARELLA

Vous êtes une personne tendance et appréciée de tout le monde. Vous aimez la simplicité mais vous êtes toujours invités partout !

LE MORBIER

Vos 3 qualités : Calme, serein et obstiné. La patience est votre force, et vous allez toujours là où vous voulez être.

LE COMTE

On peut compter sur vous, vous êtes une personne de confiance et tout le monde le sait. Vous êtes élégant, raffiné et curieux du monde qui vous entoure.

LE SAINT-MARCELLIN

Votre apparente douceur cache en fait un fort caractère. Franc et parfois piquant, vous êtes souvent au centre de l’attention et vous aimez ça.

LE BRIE

Vous avez un caractère doux et à la cool. Vous disparaissez souvent pour vous retrouver seul et faire un point sur vous même.

LE ROQUEFORT

Vous voulez être le centre du monde. Vous adorez être chouchouter et dorloter tel un prince ou une princesse.

LE PARMESAN

Vous êtes un amoureux de la bonne cuisine et ça se retrouve dans votre assiette. Vous avez confiance et comme un caméléon vous vous adaptez à toutes les situations

L’EMMENTAL

Vous êtes une personne simple qui n’a pas besoin d’extravagance. Votre seul défaut une mémoire parfois défaillante…

LE CHEDDAR

Vous êtes organisé, dynamique, vif d’esprit. Il faut que les choses soit rapide et carré, on ne laisse rien au hasard. Vous contrôlez tout.

Alors, quel est le votre ?