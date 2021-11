Le film Aline fortement critiqué par la famille de Céline Dion !

C'est le film qu'il ne fallait pas manquer ces dernières semaines ! Il faut dire qu'avec plus de 900 000 entrées, il est le succès de cette fin d'année. Librement inspiré de la vie de l'immense Céline Dion, ce long-métrage de -et avec- Valérie Lemercier est une fiction qui retrace les moments clés de la vie et de la carrière de la chanteuse aux centaines de millions d'albums vendus. Un projet tenu secret pendant plus de trois ans avant que l'humoriste et comédienne ne l'annonce officiellement. Du côté des fans, là-aussi l'excitation semblait à son comble. S'ils pensaient tout connaître de la star québécoise, c'était sans compter ce nouveau projet grâce auquel on devrait découvrir des facettes inconnues de la diva. Une sorte de biopic mêlé à une fiction dont seule Valérie Lemercier à le secret.

Un succès commercial, sans aucun doute ! En revanche, si l'on en croit les récents propos de la famille de Céline Dion, le film est loin de retranscrire la réalité. En effet, alors qu'ils étaient invités dans un talk-show québécois de la chaîne de télévision Noovo, Claudette et Michel Dion n'ont pas mâché leurs mots concernant ce projet dans lequel, selon eux, Valérie Lemercier "s’est payée un méchant trip sur le dos de la vie de Céline !". Même si Lemercier avait déjà expliqué vouloir faire un film très romancé -d'où l'utilisation du nom d'Aline-, il semblerait que le frère et la sœur de la chanteuse n'aient pas compris ce qu'ils qualifient d'un "humour qui ne passe pas".

"Je ne reconnais pas la langue, je ne reconnais pas la famille, je ne reconnais pas nos racines. (...) Ma mère n’a jamais parlé comme ça à René, et Céline n’a jamais manqué de rien. On passe pour une gang de Bougon. Je connais leur histoire. Je m’excuse, mais à Charlemagne, on n’avait pas une cabane. (...) Même s’ils ont voulu faire une espèce de comédie, pour maman, et même pour Céline, ça va trop loin." termine Claudette Dion qui, accompagnée de son frère Michel, sont donc les deux premières personnes de l'entourage de Céline Dion à s'exprimer sur ce long-métrage très controversé qui s'inspire fortement de la vie de la diva. Aux dernières nouvelles, Céline n'aurait toujours pas vu le film.