Le festival We Love Green sera t-il reporté de plusieurs mois ?

Il semblerait bien que l'été qui arrive ne s'annonce pas très festif ! En effet, si l'on en croit les récentes informations, le confinement devrait encore durer un petit moment. Une complication qui entrainerait automatiquement l'annulation de tous les festivals qui doivent se tenir cet été. Si, pour le moment, rien a été annoncé officiellement, la directrice de We Love Green s'est récemment exprimée dans Le Parisien sur ce sujet très délicat : "Nous nous battons tous les jours pour que le festival vive en 2020. Nous voulons proposer un rassemblement solidaire en septembre. Un festival plus long, un format différent, en collaboration avec un autre événement. Nous espérons annoncer une bonne nouvelle d'ici dix à 12 jours".

Comme beaucoup d'autres organisateurs, c'est l'aspect financier qui inquiète Marie Sabot, à la tête du festival : "Si nous annulions aujourd'hui, nous aurions un million de pertes, pour les frais déjà engagés. Elles auront forcément une incidence sur notre avenir". Avec des têtes d'affiche aussi importante que celles de We Love Green, les enjeux sont énormes. En effet, il paraît logique que Lana Del Rey, Young Thug, Lomepal, Catherine Ringer ou même London Grammar ne soient pas disponibles pour des dates reportées. Idem pour d'autres festivals tels que Solidays, qui se déroule à Longchamp et dont l'organisateur devrait s'exprimer dans les semaines à venir : "D'ici là, on va se battre pour maintenir en juin, même si on y croit de moins en moins, ou reporter début septembre. Le festival, c'est 70 % de nos ressources".