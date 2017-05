Le festival Lunallena les 4 et 5 août avec Virgin Radio

Dans la grande famille des événements estivaux, on accueille un petit nouveau, le festival Lunallena qui installera sa première édition les 4 et 5 août 2017 au stade Deferrari à Bandol au coeur de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que sur l’axe majeur Milan-Nice-Marseille-Barcelone. Cette nouvelle manifestation se veut devenir un phare culturel du Sud de la France pour les événements de ce type, il faut dire que la plupart des plus grands festivals ont plutôt lieu dans la moitié Nord de l'Hexagone. Le Lunallena veut devenir un grand festival électro/pop/rock/world à portée nationale et internationale, et vu la programmation de sa première édition, il devrait y parvenir sans trop de soucis... Découvrez les artistes qui joueront cet été à Bandal !

Le premier round du festival Lunallena sera notamment marqué par le grand retour live de Phoenix qui vient de dévoiler son nouveau single J-Boy, Alpha Blondy and the Solar System, Vitalic-ODC Live, Kalash, Two Door Cinema Club, Horace Andy, Cocoon, Soom T ft. DJ Kunta, Meta & The Cornerstones mais aussi par la présence de talents régionaux tels que The Kitchies et Bongo White. Les places sont mises en vente depuis le mercredi 19 avril 14h déjà, ne loupez pas le coche car il n’y en aura pas pour tout le monde !