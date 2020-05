Le festival de Rock en Seine est annulé !

C'est sans grande surprise que l'on apprenait il y a quelques heures que le festival de Rock en Seine, initialement prévu du 29 août au 1er septembre, serait annulé ! Même si quelques optimistes espéraient que les dates tardives de l'un des événements musicaux les plus courus de France éviteraient une annulation, il n'en est rien. Suite aux mesures prises durant le confinement et surtout à l'interdiction des grands rassemblements jusqu'au mois de septembre (voire plus selon les autorités), il paraissait donc logique qu'aucun concert, festival ou quelconque manifestation n'aient lieu.

Rock en Seine reporte son édition en 2021 et travaille à un nouveau format original pour 2020. pic.twitter.com/GrsMXkFE98 — Rock en Seine (@rockenseine) May 12, 2020

Organisé chaque année au domaine de Saint-Cloud, le festival de Rock en Seine avait réuni près de 100 000 personnes l'année dernière ! Quant à la programmation de cette année, c'est Rage Against The Machine et Run The Jewels qui avaient déjà été annoncés. Rien a été dit concernant leur présence ou non lors de la prochaine édition. À noter que les détenteurs des billets pour l'édition 2020 pourront se faire rembourser, ou garder leur billet en attendant l'annonce de la programmation de l'édition 2021.