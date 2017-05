Le Palmashow dépoussière le Festival de Cannes avec l’hilarant Cannes Off !

La 70ème édition du Festival de Cannes commencera ce mercredi 17 mai. Pendant une dizaine de jours le gratin du cinéma mondial sera réuni pour monter les mythiques marches du Palais des Festivals, se faire interpeller par les fans installés sur des escabeaux, et puis bien sûr regarder les films signés par les réalisateurs les plus talentueux du moment. Tant de beauté, d'intelligence et de glamour ça fait rêver, mais heureusement que le Palmashow est là pour nous montrer l'envers du décor avec Cannes Off. La nouvelle émission parodique du duo est diffusé sur TMC et compte mettre à l'honneur les "meilleurs films pas sélectionnés au festival de Cannes".

L'une des premières pastilles est consacrée au film Pas de chatte, parodie du film Si J'étais Un Homme d'Audrey Dana sorti il y a quelques semaines dans les salles de cinéma. L'occasion pour le duo du Palmashow d'égratigner les comédies françaises un peu beauf. On a aussi beaucoup ri devant Après Demain, parodie grinçante de Demain, film documentaire de Mélanie Laurent. Vous l'aurez compris, le Palmashow va s'attaquer à tous les types de films et ça va faire mal ! Les pastilles Cannes Off sont à découvrir du lundi au vendredi dans Quotidien sur TMC pour vivre le festival de Cannes vraiment différemment !