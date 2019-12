Le duo The Pirouettes s'envole pour les États-Unis dans son clip San Diego (VIDEO)

Pour leur troisième album, le duo The Pirouettes compte bien revenir plus fort que jamais ! Et même si en apparence, rien n'a changé, au sein du duo les choses ne sont vraisemblablement plus les mêmes. En effet, alors qu'ils formaient, jusqu'à il y a peu, un couple à la ville comme sur scène, Vickie Chérie et Léo Bear Creek se sont séparés il y a quelques mois. Mais qu'importe, le tandem a décidé de s'unir dans la musique et de continuer leur route vers le succès. C'est donc avec San Diego que The Pirouettes revient en force. Un morceau aux allures mélancoliques dont le clip, tourné dans la ville de San Diego aux États-Unis, montre deux êtres qui roulent au volant d'une cabriolet vers l'inconnu. L'image de fin, quant à elle, exprime clairement la séparation puisque on voit Léo et Vickie partirent chacun de leur côté. Une métaphore qui ne s'applique pas à leur carrière musicale, heureusement pour nous...