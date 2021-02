Le duo Daft Punk se sépare après 28 ans de carrière !

Voilà une nouvelle qui devrait en choquer plus d'un aujourd'hui ! Après des années de spéculations et de fausses informations sur de possibles come-back et de nouveaux sons, Daft Punk vient officiellement d'annoncer sa dissolution. Devenus de véritables légendes de l'électro qu'ils ont eux-mêmes rebaptisé french touch, les deux robots viennent de publier une vidéo déchirante dans laquelle une métaphore de leur séparation est transposée à l'écran avec, en apothéose, l'explosion de l'un des deux personnages. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas le moindre doute quant à cette séparation, un cliché de leur deux mains avec écrit "1993-2021" est diffusé dans ce clip de 7:57 minutes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les artistes à l'origine des tubes Around the world, Get Lucky ou encore Harder, Better, Faster, Stronger ont soigneusement préparé leur sortie de scène... La preuve en images !

Dévoilée ce lundi 22 février 2021 sur YouTube, la vidéo a aussitôt attiré l'attention de milliers d'internautes. Si certains croient à une annonce de retour de la part des deux robots français de la musique électronique, la plupart demeure lucide quant à la signification de cette vidéo. Outre l'image de leur séparation physique, c'est une véritable mise à mort qui est filmée dans cet ultime projet. De quoi décevoir les millions de fans qui attendaient avec impatience un nouvel album, voire même une tournée, de la part des artistes. Il faudra désormais se contenter de leur incroyable discographie étalée sur plus de 28 ans de carrière entre 1993 et 2021.