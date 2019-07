Le duo Chainsmokers collabore avec Lennon Stella sur Takeaway (VIDEO)

Il y a quelques temps, on vous parlez de Lennon Stella, la nouvelle sensation pop venue tout droit du Canada. Et bien la revoilà ! Il y a quelques jours, c'est dans un clip aux côtés du duo The Chainsmokers que l'on a retrouvé la jeune chanteuse. Et visiblement, cette dernière n'a pas l'air intimidée du tout. Au contraire. Sur ce nouveau morceau intitulé Takeaway, le duo de producteur et DJ américain s'associe à ILLENIUM et Lennon Stella pour nous délivrer une vidéo parcellée de moments au ralenti montrant des collaborateurs explorant l'incroyable architecture du Vessel de Heatherwick, récemment ouvert, à Hudson Yards, à New York.

Alors que nous la découvrions en concert au Bataclan il y a quelques mois en première partie de Anne Marie, c'est désormais celle des Chainsmokers que Lennon Stella assurera. Une tournée nommée World War Joy Tour et qui devrait durer plusieurs mois. On a hâte !