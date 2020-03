Le dessinateur d'Astérix est mort !

Il aura marqué à tout jamais l'histoire de la bande-dessinée en France et même au-delà ! Albert Uderzo est décédé ce mardi 24 mars dans sa maison de Neuilly-sur-Seine à l'âge de 92 ans. Annoncée via l'AFP (Agence France Presse) ce matin, la nouvelle a immédiatement été reprise par les médias du monde entier. Mort d'une crise cardiaque, le dessinateur avait créé, aux côtés de René Goscinny, le célèbre personnage d'Astérix. Son gendre, Bernard de Choisy, a tout de suite précisé que son décès n'avait rien à voir avec le Coronavirus : "Albert Uderzo est mort dans son sommeil à son domicile à Neuilly d’une crise cardiaque sans lien avec le coronavirus. Il était très fatigué depuis plusieurs semaines".

Décès d'Albert Uderzo, le dessinateur d'Astérix, à l'âge de 92 ans (famille) #AFP pic.twitter.com/rBWZ8U96TQ — Agence France-Presse (@afpfr) March 24, 2020

Même si son nom restera à tout jamais lié aux personnages d'Astérix et Obélix, Albert Uderzo créera également "Jehan Pistolet", le corsaire, "Oumpah-Pah", l'Indien, "Luc Junior", reporter ou encore "Benjamin et Benjamine". Publié dans 111 langues et dialectes, Astérix demeura toutefois la bande dessinée la plus traduite au monde. Un succès énorme qui dure depuis près de 60 ans et qui aura fait la fortune de l'artiste. Réputé modeste, ce dernier affirmera simplement qu'il avait un "amour immodéré pour ce métier"...