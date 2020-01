Le dernier show de la carrière de Kiss s'annonce spectaculaire !

A vos agendas ! Le 17 juillet 2021 (vous avez encore le temps), Kiss effectuera le dernier show de sa carrière. Actuellement en tournée avec leur End of the Road Tour, le groupe originaire de New York signera logiquement son ultime live au sein de la grosse pomme. Ça promet. Et même si le quatuor a prévu de nombreuses dates avant cette ultime révérence, il semblerait que le tout dernier concert s'annonce spectaculaire. C'est en tout cas ce que laisse paraître une vidéo postée par Kiss sur YouTube il y a quelques semaines. On regarde.

En route pour une année riche en émotions, Paul Stanley​, Gene Simmons, Tommy Thayer et Eric Singer feront également escale à Paris pour un concert exceptionnel à l'AccorHotels Arena le 9 juin 2020. Leur ultime date en France. Des adieux qui n'ont pas l'air de perturber le groupe puisque Stanley s'est récemment exprimé sur le sujet : "Il n’y a rien de larmoyant là-dedans. C’est une célébration avec nos fans du monde entier. Nous voulions encore une fois mettre la barre encore plus haut (…) C’est vraiment ce que nous avons toujours fait : nous avons toujours voulu être le groupe que nous n’avons jamais vu sur scène. Il y a beaucoup de concerts qui ont désormais l’ADN de Kiss, parce qu’il n’y avait pas vraiment des concerts de cette ampleur avant nous." Ils nous manquent déjà...