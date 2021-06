Le dernier album de The Cure pourrait être le dernier, selon Robert Smith

Il y a quelques semaines, le mythique groupe The Cure unissait ses forces à celles de la formation originaire d'Ecosse CHVRCHES. Lors d'une interview consacrée à cette collaboration, le leader Robert Smith a confié que le prochain album de Cure pourrait bien être le dernier. Explications.

"Il y aura beaucoup d'émotion", confie t-il ainsi. "C'est 10 ans de vie écoulés en quelques heures, ce sera intense". Il poursuit : "Je ne pense pas que je ferai quelque chose d'autre, je ne peux vraiment plus faire ça". Notez que ce nouvel album de The Cure - sera le premier depuis "4:13 Dream" en 2008. En parallèle, Robert Smith a travaillé son album solo.

Mais alors, quand pourrons-nous découvrir tout cela ? "Dans environ six semaines, je serai en mesure de dire quand tout sortira et ce que nous ferons l'année prochaine", avait expliqué l'artiste lors d'une interview accordée à Zane Lowe. "Nous avons fait deux albums et l'un d'eux est très, très sombre et l'autre ne l'est pas". Patience, donc.